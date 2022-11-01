محمد الترك يدخل غرفة نوم دنيا بطمة ويستعرض اغراضها الخاصة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 02:47 صباحاً - يبدو ان المنتج البحريني محمد الترك لم يعد لديه أي أمل بالعودة الى زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة لذا قرر العودة لمنزله في البحرين حيث يتواجد أبنائه من منى السابر.

فقد نشر الترك مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، يوثق من خلاله عودته للمنزل واستقبال أبنائه له بالدموع وركوعه أمام والدته مها الترك طلبا للعفو منها.

وفي الفيديو يظهر محمد الترك وهو يستعرض غرفة نوم دنيا بطمة في المنزل على أنغام أغنية “بعز نفسي” لحسين الجسمي وقال الترك ” غرفتنا تركناها قبل 3 سنوات هارجعها أحسن من الأول”.

واستعرض الترك سرير بطمة وعطورها الخاصة ومقتنياتها، وتحسس الصور برفق.

خرجت الفتاة المغربية التي اتهمت بالخيانة مع محمد الترك عن صمتها وردت على ادعاءات الفنانة دنيا بطمة واتهاماتها لها بالخيانة.

وعبر خاصية القصص المصورة كشفت وصال علاقتها بمحمد الترك مشيرة إلى أن علاقتهما مقتصرة على العمل لا أكثر ولا أقل نافية مزاعم الخيانة وأنها تعتبره أكثر من صديق.

وأضافت وصال أن هناك مشاكل بين دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في الأساس وأنها اتخذتها وسيلة للانتقام منه فلا وجود لمزاعم الخيانة والسرقة كما تدعي بطمة وأن القانون لا يحمي المغفلين.

ووجهت وصال رسالة تحذير لدنيا بطمة وأنها تتلاعب بالنار باتهامها بتهم باطلة، وأضافت “أنا لست من من مستوى الأشخاص الذين يتشاجرون على انستجرام وأنا لا أحاول كسب تعاطف الرأي العام ودليل برائتي بالمحكمة، لن أسامحك على هذا التشهير.. مشكلتك مع طليقك وأنا لست طعم لكي”.