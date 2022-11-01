شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. رد صادم من آيشواريا راى على صحفى فرنسى بشأن سؤال محرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة الهندية آيشواريا راي بـ عيد ميلادها الـ 49، حيث ولدت في 1 نوفمبر من عام 1973، بـ مانجالورو، في الهند، راى متزوجة من ابن النجم العالمى أميتاب باتشان، أبهيشيك باتشان منذ عام 2007، ولديهما طفلة تدعى ارادهيا باتشان.



آيشواريا راي

ومع شهرة راى الكبيرة بسبب نجاحها المهنى، بـ جانب جمالها، إلا أن لها موقف مع الصحافة أثار الجدل في حينها كثيرًا، حيث أعطت آيشواريا راي ردًا صارمًا لأحد الصحفيين الفرنسيين الذى سألها عن إمكانية ظهورها دون ملابس على الشاشة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hindustantimes ".

إلا أن رد راى كان حازمًا، حيث سألت الصحفي الفرنسي عما إذا كان "طبيب أمراض نساء، ولهذا سألها هذا السؤال".



آيشواريا راي

ومن بعدها أثارت راى الجدل أكثر، حيث جاوبت على السؤال بشكل مختلف عما أراد الصحفى في حينها حيث قالت راى:" لم أفكر في تمثيل مثل هذه المشاهد، لست مهتمة بها".

عندما استمر الصحفي في استفزازها، نظرت حولها إلى المصورين وقالت بصوت عال: "أشعر أنني أتحدث مع دكتور نساء، لا أفهم مع من أتحدث في الحقيقة، أنت صحفي، دعنا نتمسك بذلك".



آيشواريا راي



آيشواريا راي