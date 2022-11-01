شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يُحيي حفل زفاف إلهام عبد البديع ووليد سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حمادة هلال، حفل زفاف الفنانة إلهام عبد البديع، والملحن وليد سامى، المقام بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وقدم عددا من أغنياته، منها: مسطول، كل ما افكر فيك وغيرهما.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة العروسين، منهم: عمرو عبد العزيز، نهى عادل، وشارك في إحياء حفل الزفاف، حمادة الليثي، محمد شاهين، وعبد السلام.

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

كما غنت الفنانة إلهام عبد البديع مؤخراً، أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.







