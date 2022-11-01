شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف إلهام عبد البديع ووليد سامي ومحمد شاهين والليثي وعبد السلام يحيون الحفل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت منذ قليل، الفنانة إلهام عبد البديع، بحفل زفافها على الملحن وليد سامى، بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وذلك بعدما عقد قران الثنائى في احتفال اقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين لهما.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة العروسين، منهم: حمادة هلال، عمرو عبد العزيز، نهى عادل، وشارك في إحياء حفل الزفاف، حمادة الليثي، محمد شاهين، وعبد السلام.

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

كما غنت الفنانة إلهام عبد البديع مؤخراً، أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.