شكرا لقرائتكم خبر عن "علاقات خطرة" يصعد لنهائيات مهرجان "آفاق" الإثنين المقبل على الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق "Better Show" المسرحي للتنافس على نهائيات الدورة الثامنة من مهرجان آفاق المسرحي، وذلك من خلال عرضه "علاقات خطرة" تأليف وإخراج مايكل مجدي، وذلك يوم الإثنين السابع من نوفمبر على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة والنصف مساءً، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في مهرجان آفاق للعروض المصرية، وصعوده لمرحلة النهائيات العربية.

العرض المسرحي "علاقات خطرة" مأخوذ عن كتاب بنفس الاسم "علاقات خطرة" للدكتور محمد طه، وهو من تأليف وإخراج مايكل مجدي، تمثيل باخوم عماد وجورج أشرف وكيرلس ناجي ويوسف جرجس وغبريال رأفت وجوزيف مجدي ويوسف سليم ومينا مجدي ومايكل ميخائيل وجوزيف مجدي ومينا خليل وكيرلس عاطف وريمون منير ودميانه جمال ويوستينا رفعت وماري روماني وماري صموئيل ونادية نبيل وجورجيت عزت وجونير كرم وإضاءة أبو بكر الشريف وتنفيذ إضاءة بيبو فيكتور وتصميم ديكور مصطفى التهامي ومساعد ديكور مارينا اكرم ودعاية كريستين ميشيل وسمير عطية والمسؤول الإعلامي إيناس العيسوي، ومكياج ماري روماني ومساعدي الإخراج جورج صبحي وفادي طارق وشريف صفوت ومخرج منفذ مينا مجدي ورئيس الفريق بيتر وليم.

يُذكر أن عرض "علاقات خطرة" قد حصد في ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة "المخرج المسرحي" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء الجماعي".

وقد شهد عرض "علاقات خطرة" إقبالا شديدا "كامل العدد" على مدار 27 ليلة عرض مسرحية داخل القاهرة، وليلتين في محافظة الإسكندرية.