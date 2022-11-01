كارول سماحة تحتفل بعيد زواجها: "من 9 سنين قلت نعم وكانت أحلى كلمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت المطربة اللبنانية كارول سماحة بعيد زواجها، بنشر فيديو من حفل الزفاف يجمعها بزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وكتبت كارول تعليقا على الفيديو "من ٩ سنين قلت نعم وكانت أحلى وأصدق كلمة بقولها بكل حياتي Love you".

كانت كارول أحيت مؤخرًا حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ31، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وشدت بألوان غنائية تنوعت بين الإيقاعات السريعة والهادئة، كان منها: أجازة، اتطلع في، راجعالك، غالي علي، حبيت دلوقت، مش هعيش، سهرانين، فوضى، أنا أحبك التي دمجتها مع الأغنية الفرنسية جو تيم، أقول أنساك، شكراً، وحشاني بلادي إلى جانب ودارت الأيام لـ أم كلثوم .