ماذا قال عمر كمال عن قصة زراعة "دقنه"؟.. وحقيقة زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال، عن قصة وحقيقة زراعة "دقنه"، وحقيقة زواجه.

وقال عمر، ببرنامج "الحكاية": "موضوع محرج أتكلم فيه. كان مطلوب مني استايل معين بسبب فيلم، وعندي شخصية بالفيلم وهظهر فيها واد روش، فروحت للدكتور وقولتله عايز أعمل كدة فقالي (ما احنا ممكن نكمل الدقن كله، ولو تمام ممكن تسيبه بعد كدة)".

وتابع ردًا على ما انتشر بشأن زواجه مؤخرًا: "قررت أتجوز وقريب جدا هيحصل، ولو خدت الخطوة دي هعلن عنها قدام الناس كلها، ومش عارف الناس ليه بيخوفوني جدا من الموضوع ده، ومعرفش ليه الناس بتكتب كومنتات تجرحني".

وأضاف عن جديده الفني: "عملت تتر مسلسل (الونش) للفنان محمد رجب".

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال، كشف عن الظهور الأول له بـ"اللحية" بعد إجراءه عملية جراحة لتجميل زراعة شعر "الذقن".

ونشر عمر، صورا بعد العملية، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "وحشتوني".

وغاب عمر كمال، عن حضور اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي عُقد خلال الأيام الماضية، لأسباب متعلقة بإجراءه عملية جراحية بحسب تعبيره.

وكتب كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت عملية (جراحية) في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع واني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس".