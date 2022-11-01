"حملة ممنهجة والعبوها أذكى من كدا"..ماذا قالت هيفاء وهبي عن صورها الأخيرة بالرياض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي، عما حدث معها مؤخرا بعد حفلها بموسم الرياض.

وقالت هيفاء، ببرنامج "الحكاية": "أنا مش بيستوقفني أي موضوع زي كدة، لأنه ممكن يحصل مع أي حد، والرد الحقيقي وظهوري قدام الملايين على الهواء مباشرة هي دي هيفاء فنيا وشكلا، وأكيد مش راح يستوقفني موضوع زي ده بهذه التفاهة".

وتابعت: "هي حملة مبرمجة وممنهجة، معروف ان ورائها اشخاص هو ده هدفهم، وفي المقابل أنا في بلد راقي جدا، وحدث فني كبير أحسد عليه، فطبيعي يطلعلي أشخاص يعملوا شوية حركات زي كدا".

وأَضافت: "من الواضح اني مستهدفة، وكل ما تتقدم بحياتك العملية ونجاح، يطلعلك شوية أشخاص يحبوا يبهدلوا صورتك ويحفزوا الناس عنك صورة مش بتاعتك، وبقولهم العبوها أذكى من كدا، لأن طلوعي على المسرح هو الرد".

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، أحيت حفلا غنائيا مساء الجمعة الماضية ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهورها باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، وكتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا "كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع: "ما الذي حدث لوجهها؟".

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم"

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".