بالصور| إلهام عبدالبديع تحتفل بزفافها على وليد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة إلهام عبدالبديع، مساء الاثنين، بزفافها على الملحن وليد سامي.

وحضر حفل الزفاف أسرة العروسين وأقاربهما وعددا من أصدقائهما.

وكانت إلهام، قد احتفلت مؤخرا بعقد قرانها على الملحن وليد سامي، ونشرت صورا من عقد القران عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله كتب الكتاب".

وكانت الفنانة إلهام عبدالبديع قد احتفلت بخطبتها على الملحن وليد سامي في عيد الحب 2022، ثم في مايو الماضي أعلنت فسخ الخطوبة وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير".