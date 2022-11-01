"الاهتمام بيطلب؟".. هبة الأباصيري لـ مها الصغير: "بما إنك متزوجة أحمد السقا جاوبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجهت المذيعة هبة الأباصيري، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، سؤالا لزميلتها في تقديم البرنامج، المذيعة مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا، قائلة: "بما إنك يعني متزوجة ما شاء الله من النجم الجميل المحبوب أحمد السقا: الاهتمام بيطلب ولا مبيطلبش جاوبي".

وردت مها "في إيه، الساعة كام، أكيد في وقت بيطلب، وفي العموم لما تلاقي نفسك انتي مقصرة أو هو مقصر لازم نطلب"، وعادت للحديث عن نفسها "أنا مبطلبش حاجة أنا مسالمة جدا. حسب بقالكم أد ايه مع بعض مش قصدي بتزهقوا، بس عايزة تقنعيني وانتي مراهقة احتياجاتك هي هي مع مرور الوقت".

ورفضت مها النقاش في مسألة أن يقوم الزوج بالتطاول على زوجته باليد، وقالت "بزعل أوي من موضوع اننا لسه بنتكلم في مد الإيد، مفيش حاجة اسمها واحدة تسأل أصل بيمد إيده أقعد وأكمل ولا لأ، بيمد إيده امشي على طول".

وانضمت مها الصغير مؤخرا لفريق عمل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المعروض على قناة CBC.