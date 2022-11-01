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"الاهتمام بيطلب؟".. هبة الأباصيري لـ مها الصغير: "بما إنك متزوجة أحمد السقا جاوبي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجهت المذيعة هبة الأباصيري، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، سؤالا لزميلتها في تقديم البرنامج، المذيعة مها الصغير، زوجة النجم أحمد السقا، قائلة: "بما إنك يعني متزوجة ما شاء الله من النجم الجميل المحبوب أحمد السقا: الاهتمام بيطلب ولا مبيطلبش جاوبي".

وردت مها "في إيه، الساعة كام، أكيد في وقت بيطلب، وفي العموم لما تلاقي نفسك انتي مقصرة أو هو مقصر لازم نطلب"، وعادت للحديث عن نفسها "أنا مبطلبش حاجة أنا مسالمة جدا. حسب بقالكم أد ايه مع بعض مش قصدي بتزهقوا، بس عايزة تقنعيني وانتي مراهقة احتياجاتك هي هي مع مرور الوقت".

ورفضت مها النقاش في مسألة أن يقوم الزوج بالتطاول على زوجته باليد، وقالت "بزعل أوي من موضوع اننا لسه بنتكلم في مد الإيد، مفيش حاجة اسمها واحدة تسأل أصل بيمد إيده أقعد وأكمل ولا لأ، بيمد إيده امشي على طول".

وانضمت مها الصغير مؤخرا لفريق عمل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المعروض على قناة CBC.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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