فيدرا مع قط أسود وسميرة سعيد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع قط أسود.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من أحدث ظهور لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

نشرت الفنانة درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.