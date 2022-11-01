أول تعليق من هيفاء وهبي بعد تعرضها للتنمر: موضوع مش مهم وتافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية المعروض على قناة mbc مصر: "أنا بنعمة كبيرة كتر خير الله، أعطاني نعم كتير تستاهل أشكره عليها كل يوم، اكتر ما يستوقفني موضوع مش مهم وتافه وياخد مني أي اهتمام".

جاء رد هيفاء بعد تعرضها للتنمر، إثر انتشار صورة لها من كواليس حفلها في الرياض، إذ تحدث البعض عن تغير ملامحها، وحرص عدد من النجوم على دعمها والتأكيد على أنها مازالت جميلة الوجه والروح.

وأضافت هيفاء "اسمح لي بداية أوجه الشكر والاحترام لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، اللي أتاح لي فرصة إني التقي بجمهوري السعودي لأول مرة في الرياض بافتتاح موسم الرياض، وأشكر شركة روتانا والسيد سالم الهندي"، وعن الحفل "كان اللقاء مع الجمهور اكتر من رائع مليان مشاعر وأشواق من لحظة وصولي للمطار".

وأضافت هيفاء تعليقا على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص، وأنه كان بمثابة الرد على عدم تأثرها بردود الفعل التي جاءت على الصورة التي انتشرت لها من كواليس حفلها بالرياض: "الحفل كان فيه جماهير رائعة غمروني بمحبة كبيرة، الكيميا بينا كانت عالية جدا، هما راحوا الحفلة لينبسطوا ده اللي بيهمني، مفكرتش في شيء تاني، جايين يشوفوني ويحضروني وينبسطوا".

وكشفت عن تصويرها فيلم "رمسيس باريس"، قائلة "فيه مجموعة رائعة من المصريين محمود حافظ ومحمد ثروت، بستمتع كتير بأجواء التصوير وكواليسه، فيلم كوميدي وهي أول تجربة كوميدية ليا، عندي بكرة الساعة خمسة صباحا تصوير".