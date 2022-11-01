هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد على حملة التنمر بسبب تغير ملامحها… فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:54 صباحاً - خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها وردت بشكل مباشر على حملة التنمر التي تعرضت لها خلال الايام القليلة الماضية بعد ظهورها بملامح مختلفة خلال احيائها حفلا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت هيفاء وهبي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر: “هذا الموضوع لن يستوقفني، وممكن يحصل مع أي حد، والرد الطبيعي هو ظهوري قدام الملايين على الهواء مباشرة، هي دي هيفاء فنيا وشكلا”.

وتابعت: “مش هيستوقفني موضوع بهذه التفاهة، أو حملة مبرمجة معروف إن وارها أشخاص ده هدفهم، لإني في المقابل موجودة في بلد راقي جدا وحدث فني كبير أحسد عليه”.

وأكملت: “من الواضح جدا إني مستهدفة، وخصوصا كل ما الله يعطيك تقدم بحياتك ونجاح بيطلع لك أشخاص يبهدلوا صورتك، وأقول لهم ألعبوها أذكى المرة الجاية”.

وعلى مدى الساعات الماضية، أعربت مجموعة من الفنانين عن دعمها لهيفاء وهبي، بعد تعرضها للتنمر على السوشيال ميديا، ومن بين الفنانين الذي دافعوا عنها صبا مبارك، رامي عياش، وفيفي عبده، وحمو بيكا، بالإضافة إلى الإعلامية ياسمين عز.

وظهرت هيفاء بملامح متغيرة بدا عليها كبر السن، في فيديو تم تصويره في كواليس المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها بموسم الرياض، وانتشر المقطع على السوشيال ميديا مصحوبا بتعليقات أثارت استياء الكثيرين عن شكلها في الصور.