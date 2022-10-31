شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف تصور فيلم "حسن المصرى" مع أحمد حاتم فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة فريال يوسف تصوير مشاهدها في فيلم "حسن المصرى" مع الفنان أحمد حاتم بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتم تصوير معظم أحداثه هناك، ويشارك في بطولة العمل الفنانة اللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى، ومن المقرر أن يحضر فريق عمل الفيلم إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتصوير باقى المشاهد.

وكشفت فريال يوسف لـ"الخليج 365" أنها تجسد خلال الفيلم شخصية زوجة مراد مكرم وذلك للمرة الثانية بعدما قدما سوياً حكاية "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" وظهر بشخصية زوجين خلال الأحداث، مشيرة إلى أن الفيلم تدور أحداثه في اطار اكشن به العديد من الأحداث المشوقة والمشاعر الإنسانية في نفس الوقت.

وكان آخر أعمال فريال يوسف فى السينما فيلم "ماكو" الذى تم عرضه العام الماضى، وشارك فى بطولته ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر.

وظهرت فريال يوسف كضيفة شرف في مسلسل "دايما عامر" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدت دور طليقة مصطفى شعبان خلال العمل الذى شارك في بطولته لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.