شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب الراب عفروتو يصل إلى نقابة الموسيقيين بعد تغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من مطربى الراب عفروتو ومروان موسى إلى نقابة المهن الموسيقية، لحضور الاجتماع الخاص مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بعد قراره بإيقاف مطربى الراب ودفع بعضهم غرامات مخالفة للقوانين.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، معاقبة كل من مطرب الراب مروان بابلو على ما بدر منه من تصرف سيئ في إحدى الحفلات التي يحييها، ومعاقبة مطرب الراب عفروتو لمخالفته قرار النقابة والغناء بفلاشة بعدم التوقيع على قرارات النقابة تجاه مطربى الراب.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بتغريم مروان بابلو 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصرف غير لائق ويسيء للشكل العام للمهنة وأمام الآخرين وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذى أدى إلى استياء عامة الناس ويؤدى للمعاقبة طبقًا للمادة 12 من قانون 35 لسنة 1978.

كما قرر المجلس تغريم، مطرب الراب أحمد محمد عبد المجيد وشهرته عفروتو بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، لمخالفته قرار النقابة وإيقاف تصريحه لحين الحضور وسداد الغرامة والتوقيع والالتزام بتعليمات النقابة.

وأصدر مجلس النقابة استدعاء لكافة مطربي الراب ممن لم يتلزموا بالحضور والمثول أمام مجلس نقابة المهن الموسيقية وتوقيع الالتزام والتعهد بكافة قرارات المجلس، وذلك أسوة بشعبة الأداء الصوتى.