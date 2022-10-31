شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز: ما عنديش أزمة مع مصطفى كامل وشرحت له وجهة نظرى وأثنيت على قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان صبرى فواز أن تصريحه حول نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والذي تسبب في أزمة كان بغرض أنه يسعى لعدم قطع أأرزاق هؤلاء العاملين في مجال المهرجانات ومن يعاونهم من عازفين موضحًا لـ"الخليج 365" عدم وجود أي عداء أو مشاكل شخصية بينه وبين النقيب ولذلك أثنى على قراره بالسماح لهم العودة إلى العمل من خلال النقابة.

وأشار صبرى فواز إلى أنه أرسل وجهة نظره الى الفنان مصطفى كامل كى يغلق هذه الصفحة تمامًا وتم بينهم الصلح، مشددًا على أنه لا يبحث على تريند كما ردد البعض على صفحات السوشيال ميديا، وأن أعماله الفنية فقط هي التي يريدها أن تكون تريند ويتحدث عنها الجمهور.

أعرب النجم صبري فواز عن سعادته بتكريم مسلسل "الاختيار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وحصول العمل على جائزة أفضل محتوى إعلامي ودرامي، وأفضل عمل درامي في الوطن العربي، من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وقال صبرى فواز لـ"الخليج 365": "إن المسلسل يعد خطوة مهمة فى مشواره الفنى وترك بصمة كبيرة مع الجمهور، لأن معظمنا شاهدنا الأحداث، وفي العمل تم رصدها بطريقة أوسع". وأضاف صبرى فواز: "الجمهور كان منتظر رؤية قراءة لما جرى وما حدث، والمسلسل قدم ده بطريقة محترمة"

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.