إلهام شاهين: “المد الديني والفكر الوهابي سبب تراجع المشاهد الجريئة”

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أن سبب تراجع المشاهد الجريئة في الأفلام السينمائية في مصر في الوقت الحالي عن زمن السبعينيات والثمانينات يرجع إلى المد الديني الذي حدث مع انتشار الفكر الوهابي .

قالت إلهام شاهين خلال استضافتها في برنامج “40 سؤال” المذاع عبر قناة “MTV” اللبنانية: “في السبعينات والتمانينات مكنتيش بتلاقي واحدة محجبة في الشارع .. كل الحفلات القديمة وأفلام الأبيض والأسود كلها مفيهاش ولا نجمة محجبة” .

تابعت: “حفلات أم كلثوم الناس كلها بشعرها، شيوخ الأزهر والشيوخ المهمة في صور عائلاتهم زوجاتهم وبناته متلاقيهومش محجبات .. مكنش فيه هذا المد الديني والفكر الوهابي اللي بدأ يدخل ويسيطر” .

أضافت إلهام شاهين: “مكنش فيه حاجة اسمها نقاب مكناش سمعنا عنه ولا شوفناه في أي مكان .. فهو المجتمع نفسه اتغير وبالتالي السينما مرآة للواقع فالسينما كمان اتغيرت” .