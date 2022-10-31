كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق ب “الهالوين” في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .
نشرت غادة عبد الرازق مقطع فيديو ظهرت به وهي متنكرة، مستعينة بفلتر إحدى شخصيات Halloween III بلأبيض والأسود وأسنان ملطخة بالدماء .
يذكر أن فيلم Halloween III تم إنتاجه في عام 1982، ويعد يعد واحدا من أشهر أفلام الرعب في عيد الهالوين .
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تتنكر بهذه الإطلالة في احتفالها ب “الهالوين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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