بعمر ال 29 .. تارا عماد تحتفل بتخرجها من الجامعة

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - احتفلت الفنانة تارا عماد بتخرجها من الجامعة بعد سنوات طويلة من الانتظار وهي بعمر ال 29، إلا أنها نجحت في تحقيق ذلك إلى جانب نجاحها في العمل بالفن .

نشرت تارا عماد صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت بها وهي ترتدي ملابس التخرج، مشيرة إلى أن هذه الصورة قديمة وأنها لم تتمكن من حضور حفلة تخرجها .

وكتبت في تعليقها عليها: “أنا اتخرجت .. قصة طويلة عريضة أنا ليه بتخرج بعد زمن، مش دة المهم. المهم إني اتخرجت وأثبت لنفسي إني أقدر امثل واذاكر وانجح واتخرج” .

تابعت: “تنويه: دي مش صورتي من التخرج، دي صورة صاحبتي في الجامعة صورتهالي من كام سنة وقالتلي عقبال ما تتصوري يوم تخرجك” .

أضافت: “للأسف متصورتش ولا حضرت حفلة التخرج اللي كانت من شهر كده عشان الصراحة نسيت أفتح email الجامعة فسأكتفي بالصورة دي .. شكراً يا سارة لولا الصورة دي كنت هضطر ألجأ للفوتوشوب” .