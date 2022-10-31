“الطفلة أصبحت امرأة جميلة” .. لينا أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - احتفلت هند الحناوي بعيد ميلاد ابنتها “لينا الفيشاوي ” من الفنان أحمد الفيشاوي في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

نشرت هند الحناوي مجموعة من الصور تجمعها بإبنتها لينا من احتفالها بعيد ميلادها ال 18 في أحدث ظهور لها بعد أن أصبحت فتاة شابة .

وأعربت هند الحناوي عنعدم تصديقها أن طفلتها الصغيرة كبرت وأصبحت بهذا العمر ، فكتبت في تعليقها على الصور: “الطفلة أصبحت امرأة جميلة .. سعيدة ولا أصدق أن إبنتى كبرت” .

كما كشفت طليقة أحمد الفيشاوي عن قيام ابنتها لينا برسم وشم باسمها على يديها، ونشرت صورة يد لينا وهي مكتوب عليها باللغة العربية “هند الحناوي” .