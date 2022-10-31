كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - احتفلت هند الحناوي بعيد ميلاد ابنتها “لينا الفيشاوي ” من الفنان أحمد الفيشاوي في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .
نشرت هند الحناوي مجموعة من الصور تجمعها بإبنتها لينا من احتفالها بعيد ميلادها ال 18 في أحدث ظهور لها بعد أن أصبحت فتاة شابة .
وأعربت هند الحناوي عنعدم تصديقها أن طفلتها الصغيرة كبرت وأصبحت بهذا العمر ، فكتبت في تعليقها على الصور: “الطفلة أصبحت امرأة جميلة .. سعيدة ولا أصدق أن إبنتى كبرت” .
كما كشفت طليقة أحمد الفيشاوي عن قيام ابنتها لينا برسم وشم باسمها على يديها، ونشرت صورة يد لينا وهي مكتوب عليها باللغة العربية “هند الحناوي” .
كانت هذه تفاصيل خبر “الطفلة أصبحت امرأة جميلة” .. لينا أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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