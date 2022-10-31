شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى: لا نحذف مشاهد من أفلام "الحياة" ونعرض النسخ مثلما جاءت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه لا يقوم بحذف أي مشاهد في الأفلام التي يتم عرضها على قناة الحياة دراما وذلك ردًا على منشور المخرج سعد هنداوى حول حذف 5 دقائق من نسخة فيلم "الزوجة الثانية" التي تعرض على قناة الحياة دراما.

وأشار يسرى الفخرانى لـ"الخليج 365" إلى أنه لا يحذف أي مشاهد تمامًا من أي فيلم يعرض على الحياة دراما باعتبارها قناة متخصصة في عرض الأفلام، موضحًا أن الأفلام التي تعرض على القناة تكون النسخة التي يستقبلها من روتانا أو art ويتم عرضها مثلما تم شراؤها ومسألة الحذف ليس من عنده.

وكتب المخرج سعد هنداوى في منشور على حسابه بموقع "فيس بوك": "الـ 5 دقائق المحذوفين من فيلم (الزوجة الثانية) في النسخة اللي بتتعرض على قناة الحياة، والحقيقة مش عارف مين اللي عمل الحذف أو أن قناة الحياة اشترت النسخة بالحذف ده!، من الممكن التغاضي (على مضض)عن تخفيف مشهد حب حميم وده حاصل في نفس الفيلم، لكن حذف سيكوانس كامل بهذه الأهمية من الفيلم ده فيه تعدّي صارخ وتشويه للفيلم... ليه؟

وتابع هنداوى الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب/ أحمد رشدي صالح, واللي كان له كتب وأبحاث في الفنون الشعبية، واضح من البداية ان الفيلم فيه إحتفاء بالثقافة الشعبية، مش بس في الشكل ولكن أيضاً في دراما الفيلم، بيبدأ الفيلم بصندوق الدنيا اللي بيقدم لنا شخصيات الفيلم, وكأنها حدوتة بيحكيها الفنان الجوّال للأطفال والكبار وهو بيسمح لهم بالنظر في فريم صندوق الدنيا للتمتع بتفاصيل الحكاية.. وبندخل معاهم في عالم الحدوتة إلى أن نصل للذروة وهي طلب العمدة الظالم من أبو العلا بأن يطلق زوجته (فاطمة) ليتزوجها هو، وإلا سيتم التنكيل به... وفي لحظات اليأس يأتي عرض الأراجوز الجوّال للقرية ويبدأ عرضه الساخر والذي يلهم فاطمة بفكرة مجاراة العمدة واللعب عليه حتى تنتصر في النهاية.

يبقى السؤال، ليه تم حذف كل السيكوانس الـ5 دقايق ده واللي هو عصب في دراما الفيلم؟ غير مفهوم، خاصة أننا بنشوف فاطمة بالفعل بتنفذ كل المخطط بعد كده!