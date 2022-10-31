شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مطرب الراب أبيوسف لمقر نقابة الموسيقيين بحضور مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطرب الراب أبيوسف إلى نقابة المهن الموسيقية لحضور الاجتماع الخاص مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة، أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، معاقبة كل من مطرب الراب مروان بابلو على ما بدر منه من تصرف سيئ في أحد الحفلات التي يحييها، ومعاقبة مطرب الراب عفروتو لمخالفته قرار النقابة والغناء بفلاشة بعدم التوقيع على قرارات النقابة تجاه مطربى الراب.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بتغريم مروان بابلو 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصرف غير لائق ويسيء للشكل العام للمهنة وأمام الآخرين وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذى أدى إلى استياء عامة الناس ويؤدى للمعاقبة طبقا للمادة 12 من قانون 35 لسنة 1978.

كما قرر المجلس تغريم، مطرب الراب أحمد محمد عبد المجيد وشهرته عفروتو بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، لمخالفته قرار النقابة وإيقاف تصريحه لحين الحضور وسداد الغرامة والتوقيع والالتزام بتعليمات النقابة.

وأصدر مجلس النقابة استدعاء لكافة مطربي الراب ممن لم يتلزموا بالحضور والمثول أمام مجلس نقابة المهن الموسيقية وتوقيع الالتزام والتعهد بكافة قرارات المجلس، وذلك أسوة بشعبة الأداء الصوتى.