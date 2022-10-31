زينة: "يتعجبون منك لأنك مختلف"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت زينة في الصور بملابس كاجوال، وعلقت على الصور قائلة: "يتعجبون منك لأنك مختلف، وأنا أتعجب منهم لأنهم متشابهون".

يذكر أن الفنانة زينة شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو لحصولها على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، ويحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم.

وعلقت الفنانة زينة: "بعد جائزة الجمهور الغالية على، جائزة التميز والإبداع ليا على مسلسل الليلة واللي فيها من مهرجان الفضائيات العربية، شكرا جدا، وأختي حبيبة قلبي وبنتها راحوا استلموا الجائزة، لإني مسافرة بصور، شكرا حبيبتي".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.