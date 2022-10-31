استدعاء زياد برجي وأحمد ماضي للتحقيق بسبب أغنية "أنا وبس" لـ إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت صفحة "عرب وود"، عن استدعاء المطرب اللبناني زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق يوم الخميس المُقبل بسبب الشكوى التي قدمتها المطربة اللبنانية إليسا بانتهاك حقوق الملكية لأغنيتها "أنا وبس"، والذي غناها برجي تحت اسم "وبطير".

وكتبت صفحة عرب وود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق يوم الخميس القادم بالشكوى المقدّمة من الفنانة إليسا بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة".

أضاف الحساب الرسمي :"التحقيق سيكون على خلفية التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمزاحمة الإحتيالية وإنتهاك الحقوق المكلية الفنية لأغنية "أنا وبس" والتي صدرت عن الفنانة إليسا في وقت سابق ليعيد كل من برجي وماضي بإصدارها بعنوان "وبطير" بعد خلافات شخصية لهما معها.

وتابع عرب وود:"يشار الى أن الفنانة اليسا كانت قد إمتنعت تماما عن الرد على الاتهامات التي وجّهت إليها من قبل المدعى عليهما عبر الإعلام اللبناني والعربي إلى حين أن تسلك الشكوى مسارها القانوني والذي تحقق اليوم".

وأصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع" فيسبوك"، ضد الفنان زياد برجي بعد تعديه على حقوق الملكية لأغنية "أنا وبس".

وأكدت إليسا في البيان المذكور إلى أنها أصدرت أغنية "أنا وبس" بعد أن تنازل كل من زياد و أحمد عن كامل حقوقهما الفنية و الأدبية و تقاضيا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل.



ويشير البيان إلى أن موكلها القانوني أتخذ الإجراءات اللازمة "لوقف التعدي على حقوق إليسا المحمية قانونيا".

وكان الفنان زياد برجي طرح أغنية "وبطير"، وهي نفس الأغنية التي طرحتها المطربة اللبنانية إليسا بعنوان "أنا وبس".وردت إليسا على غناء زياد برجي أغنية "أنا وبس"، وكتبت عبر موقع "تويتر": "كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي".

وكان خلاف حاد قد نشأ بين إليسا من جهة وزياد برجي وأحمد ماضي من جهة أخرى على خلفية قيام إليسا بتجنب ذكر اسم كاتب الأغنية قبل مدة وهو ما أشعل تصريحات متبادلة بينهم عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي دفع زياد برجي لإطلاق الأغنية بصوته.