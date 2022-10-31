بعد جراحة التجميل كيف تغيرت ملامح عمر كمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، تريند موقع البحث جوجل، عقب ظهوره الأول بـ"اللحية" بعد إجرائه عملية جراحة التجميل زراعة شعر "الذقن".

عمر كمال، كشف عن التغيير الذي طرأ على ملامح وجهه، ونشر صوره بـ"اللحية" بعد إجراء عملية جراحة لتجميل زراعة شعر "الذقن"، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "وحشتوني".

و تعرض عمر، للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ توالت التعليقات عبر نشر صوره، ومنها: "طبيعي جدا واحد زي عمر كمال طول عمره يتقاله يا أملس أول ما يبقى معاه فلوس ويقدر يطلع لنفسه دقن مش هيتردد.. بس دي حاجة حزينة أوي يا جماعة وحاجة لها علاقة بالقوالب الاجتماعية والتنمر.. لأن ده مش شعر رأس مثلا .. دي دقن هيروح يحلقها عادي، ملحوظة زرع شعر حواجبه كمان".

وكتب آخر: "اللي معاه قرش محير.. يجيب حمام ويطيره، عمر كمال بيزرع شعر دقنه".

وتأتي الصور الجديدة، بعد تأكيد عمر كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، خضوعه لجراحة في الأسنان، دون الإشارة لكونها عملية تجميل.

عمر، نشر صورة له بصحبة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وكتب : "عملت عملية (جراحية) في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع واني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس".