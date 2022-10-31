"مش فاهم يعني إيه راب"| بعد معاقبة عفروتو وبابلو.. حملة للمطالبة بإقالة مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع إعلان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، فرض عقوبات مالية على مطربي الراب عفروتو ومروان بابلو، وإيقاف تصاريحهم وجميع مطربي الراب بمقر النقابة، شهدت مواقع التواصل حملة تطالب بأقالة النقيب مصطفى كامل.

وتصدر موقع تويتر، هاشتاج تحت عنوان " إقالة مصطفى كامل"، وجاءت التعليقات من جمهور أغاني الراب، كالتالي: "دا واحد مش فاهم يعني إيه راب ومصر ، ينفذ قراراته بدون علم إحاطة بالمجال ده مزيكا الراب الكترونيك، مش آلات حقيقية حتي لو فرقه حاولت تلعبها علي آلات مش هيجيبو نفس الرتم بتاع الالكترونيك دا غير مبدأ الراب free وكلماته free، لو اتقيدت مش هيبقى راب".

وعلق آخر: "الراب فن حر ممكن إنت ما تفهموش، أو تشوف أنه بسيط وعادي وأي حد يقف قصاد مايك يعمله زيه، بس دي وجهة نظرك متفرضهاش علي الناس، كونك في منصب ميديش ليك حق توقف وتعطل فن ليه جمهور وتحوله لحاجة دمها تقيل، بطلوا تحطوا كل حاجة في قوالب تقتل الإبداع .. ممكن !! ".

وكتب أحدهم: "مينفعش تروح لكاتب وتقوله سيبك من الكمبيوتر واكتب على ورق، مينفعش تروح لـ designer، وتقول له سيبك من الكمبيوتر وأرسم بالقلم، مينفعش تروح لـ RAPPER، وتقول له سيبك من الكمبيوتر، وغني على الآلات الموسيقية لايف".

نقابة المهن الموسيقية، أعلنت أمس الأحد، تغريم مطربي الراب عفروتو مبلغ وقدرة ١٠٠ ألف جنيه، بدعوى مخالفته قبرار منع الغناء بالفلاشة، و مروان بابلو مبلغ وقدره ٥٠ ألف جنيه، بعد رميه المايك أثناء الحفل الذي أحياه الجمعة الماضي، اعتراضا على أخطاء العازفين، بأول حفل له بمصاحبة فرقة موسيقية.

وطالبت النقابة مطربي الراب، بالتواجد في مقر النقابة عصر اليوم الإثنين، لحضور مؤتمرا صحفيا، والتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة، والتي تنص على منع الغناء بالفلاشة، أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"،أعلن الجمعة الماضية، إيقاف تصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون إستثناء لحين حضورهم إلى مقر النقابة.