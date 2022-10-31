"احترمت نفسي يا أستاذ محمد".. ابنة سعيد صالح تنتقد مسلسل "الضاحك الباكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت المونتيرة هند صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح مسلسل "الضاحك الباكي".

ونشرت هند مقطع فيديو لحلقة المؤلف محمد الغيطي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "من أجل الفضول فتحت أول حلقة اتفرج وبعد حوالى ٢٠ دقيقة قعدت في حتة وبلعت ريقي واحترمت نفسى يا أستاذ محمد وقفلتها تاني من سكات بروح أمي".

يذكر أن عدد من الجمهور انتقد ظهور الفنانة فردوس عبد الحميد في دور "أم" لطفل رضيع حيث ظهرت بملامح كبيرة في السن، مما عرضها لهجوم بعض متابعيها، وأيضا انتقد الجمهور اختيار زوجها المخرج محمد فاضل.

وانسحب الكاتب محمد الغيطي، من برنامج "القاهرة اليوم" بسبب مداخلة هاتفية للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي.

وانفعل الغيطي بعد مداخلة "عبير" التي ردت على انتقادها لمسلسل "الضاحك الباكي" قائلة: "أنا زعلانة الحقيقة"، ليقاطعها الغيطي: "هو سؤال بس من هذه الشخصية لتنتقد، أنا هقوم أمشي".