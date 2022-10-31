أحمد فهمي يروح لـ مسلسل "السفاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أحمد فهمي لمسلسله الجديد "السفاح"، المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد.

ونشر فهمي عدة صور لأبطال العمل، وهم: باسم سمرة، ركين سعد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا :"السفاح "بدم بارد"، قريبا على شاهد".

وعلق الفنان أحمد الشامي: "بالتوفيق يا فهمي"، بينما علقت الفنانة أيتن عامر قائلة: "مبروك يا فهمي".

وكان الفنان أحمد فهمي قد أعلن انتهاء تصوير أحدث أفلامه "مستر إكس"، وهو من بطولة: هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمد أنور، رحاب الجمل، محمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.