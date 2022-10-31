ميار الببلاوي توجه رسالة لإلهام شاهين: "خليكي في الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ميار الببلاوي رسالة للفنانة إلهام شاهين.

وقالت الببلاوي، خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم": "الفنانة إلهام شاهين أخطأت حين سخرت من الشيوخ وعلماء الدين بل وأخطأت في آيات قرآنية وأحاديث نبوية فهي تتحدث في الدين دون علم"

وأضافت ميار الببلاوي: "أقول لإلهام شاهين إنتي أستاذة اتكلمي في الفن في السياسة لكن ليه بتتكلمي في الدين؟ بتتريق على رجال الدين والشيوخ والفتاوي إياكم ولحوم علماء الدين فإنها مسمومة، والدين لا يحتمل الآراء".

يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.