فن ومشاهير

أحمد سعد يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد سعد رسالة للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا.

ونشر سعد صورتين تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "حبيب قلبي إن شاء الله، ربنا يشفيه ويعافيه، مؤمن زكريا".

وأحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا بمناسبة قمة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بـ ستاد هزاع بن زايد في العين بالإمارات.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "ليه بداري" الأغنية الرسمية لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: "أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكتر من حبي ليها عشان أراهن عليه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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