كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة شيري عادل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من حفل عقد قرآنها على الفنان طارق صبري .
تضمن مقطع الفيديو لقطات من عقد القرآن ظهرا بها الثناني أثناء توقيعهما على قسيمة الزواج وكلمة المأذون بهذه المناسبة .
وظهر طارق صبري في الفيديو وهو يردد وراء المأذون: “قبلت زواجها على سنة الله ورسوله” .. ثم خضع كلا منهما إلى جلسة تصوير .
يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل منذ أيام في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .
كانت هذه تفاصيل خبر الفيديو الأول من عقد قرآن شيري عادل وطارق صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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