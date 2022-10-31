الفيديو الأول من عقد قرآن شيري عادل وطارق صبري

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة شيري عادل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من حفل عقد قرآنها على الفنان طارق صبري .

تضمن مقطع الفيديو لقطات من عقد القرآن ظهرا بها الثناني أثناء توقيعهما على قسيمة الزواج وكلمة المأذون بهذه المناسبة .

وظهر طارق صبري في الفيديو وهو يردد وراء المأذون: “قبلت زواجها على سنة الله ورسوله” .. ثم خضع كلا منهما إلى جلسة تصوير .

يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل منذ أيام في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .