شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لمهرجان البحر الأحمر: يوجد علاقة وطيدة مع مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد التركى، الرئيس التنفيذى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولى، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الاثنين للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، إن هناك علاقة وطيدة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان البحر الأحمر، وأنه ستتواجد إدارة المهرجان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى ويوجد تعاون مثمر بين الإدارتين.

وأضاف: "النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيتواجد خلال فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر، وذلك لعرض فيلم "خلي بالك من زوزو" الذي قامت إدارة المهرجان بترميمه بمناسبة مرور 50 عامًا على إنتاجه".

ومن جانبه قال أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائى:"فى تعاون إيجابى و قوى بين مهرجان القاهرة ومهرجان البحر، ومهرجان القاهرة سوف يعرض فيلم "الإختيار" ليوسف شاهين والذي قام مهرجان البحر الأحمر بترميمه، ومهرجان البحر الأحمر سيتواجد بجائزة في سوق القاهرة السينمائى".

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، فى دورته الثانية خلال الفترة من 1 - 10 ديسمبر القادم في جدة.

وتحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعشاق السينما المحلية وصناع الأفلام وقادة صناعة الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل المهرجان منصة أساسية لتعزيز الروابط الإبداعية بين السعودية والعالم وذلك من خلال استقطاب أفضل الانتاجات السينمائية العالمية والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.

يهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة العربية، مع الالتزام بتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما الدولية، باعتباره الحدث السينمائي الأهم في المنطقة، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.