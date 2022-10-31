شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها فى لوكيشن "الونش" مع محمد رجب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها في لوكيشن تصوير مسلسل "الونش"، حيث فاجأتها أسرة العمل بإحضار تورتة والاحتفال معها بهذه المناسبة، وكان أبرز المتواجدين في التصوير بطل العمل محمد رجب والفنانة اللبنانية دانا حلبى التي تشارك في بطولة العمل وكذلك عدد من العاملين في المسلسل.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه على احدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

وحلت ميرهان حسين ضيفة على برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" على قناة cbc وقالت إنها تحلم بعمل أدوار استعراضية، كونها دخلت المجال الفنى، غناءً وليس تمثيل، "كنت أريد الاتجاه للغناء، ولم أكن أعلم أننى أجيد التمثيل، ولم أمثل من قبل".

وأوضحت الفنانة ميرهان حسين،أن دخولها مجال التمثيل كان صدفة، وعندما كانت فى الجامعة كانت تغنى للطلاب أثناء الرحلات، وكان أصدقائها دائما ينعونها بالفنانة، متابعه: "لم يكن فى مخيلتى أن أكون فنانة على الإطلاق، وكنت أتابع برنامج تقديم مواهب جديدة بالوطن العربى، وقررت أن أشارك به بالغناء".

وأكملت: "كانت الصدفة أننى قُبلت فى كل مراحل المسابقة الغنائية، وكان كل ذلك بالنسبة لى صدفة، وشاركت فى البرنامج لمدة 5 أشهر حتى وصلت إلى المرحلة قبل النهائية، وبعد الخروج من البرنامج أتت لى عروض تمثيل كثيرة، كان أولها فيلم عمر وسلمى 2 وكنت سعيدة جدا بالتمثيل مع تامر حسنى ومى عز الدين".

يذكر أن ميرهان حسين انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها كضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، حيث يعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى وثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.