شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة سميرة سعيد فى جلسة تصوير أغنيتها YAMMI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، فى إطلالة مميزة باللون الأسود بالكامل، فيما ارتدت سلاسل ذهبية اللون كبلوزة، وهو ما منحها طلة مميزة ومختلفة، وهى الجلسة التصوير الخاصة بأغنيتها الأخيرة يامى، ونسقت سميرة سعيد خصلات شعرها الصفراء فى شكل ذيل حصان مرفوع فى الجزء الأمامى، وهو مامنحها إطلالة شبابية.



الديفا تتألق فى جلسة تصوير جديدة



الديفا سميرة سعيد

والأربعاء الماضى، طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها الجديدة، "يامي"، "YAMMI"، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، وطرحت سميرة سعيد، من قبل أغنية " كرباج " كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و "ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.



الفنانة سميرة سعيد



جلسة تصوير الأغنية الأخيرة لسميرة سعيد



سميرة سعيد فى اخر جلسة تصوير



سميرة سعيد فى جلسة تصوير أغنية يامى



سميرة سعيد فى جلسة تصوير جديدة



سميرة سعيد