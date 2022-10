شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر ستون رئيس لجنة تحكيم اللجنة الرسمية فى مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، عن اختيار المخرج الأمريكى أوليفر ستون رئيس لجنة تحكيم اللجنة الرسمية، فى الدورة الثانية من المهرجان والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر المقبل في جدة.

وحصل أوليفر، على جوائز الأوسكار لثلاث مرات متتالية أفضل مخرج عن Born on the Fourth of July وPlatoon وMidnight Express كأفضل سيناريو من كتابته ورشح لأكثر من واحد وثلاثين مرة لجوائز الأوسكار.

وتحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعشاق السينما المحلية وصناع الأفلام وقادة صناعة الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل المهرجان منصة أساسية لتعزيز الروابط الإبداعية بين السعودية والعالم وذلك من خلال استقطاب أفضل الانتاجات السينمائية العالمية والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.

يهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة العربية، مع الالتزام بتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما الدولية، باعتباره الحدث السينمائي الأهم في المنطقة، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.