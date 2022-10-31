ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها ال 40

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها ال 40 الذي وافق يوم 28 أكتوبر الماضي .
نشرت ميرهان حسين صورا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من احتفالها بعيد ميلادها .
وظهرت في الصور وهي تحمل كيك عيد ميلادها، وكتبت في تعليقها عليها: “شكرا على كعكة عيد ميلادي” .
كما شاركت “حسين” متابعيها بمقطع فيديو وهي ترقص احتفالا بعيد ميلادها على موسيقى أغنية “انزل يا جميل” .
وأرفقته بتعليق جاء فيه: “شكرا لكل اللي هنوني بعيد ميلادي .. بحبكم جدا .. شكرا يا حبايبي على حبكم” .
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