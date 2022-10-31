هذا الطفل الأشقر أصبح من أشهر الفنانين في مصر وبناته الثلاثة دخلن عالم التمثيل من أوسع باب.. لن تصدق من يكون؟

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات علي الأكثر.

إنه الفنان المصري أحمد زاهر الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته،

ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه فيما أشار آخرون إلى أن مظهره تغير إلى حد كبير جداً.

صورة نادرة من طفولة أحمد زاهر

ولد الفنان المصري أحمد زاهر في إبريل من عام 1975 ودرس في البداية في كلية التجارة ولكنه لم يتابع الدراسة فيها وقرر “زاهر” تركها والدراسة في المعهد العالي للفنون في مصر بعد أن وصل إلى السنة الثالثة.

دخوله عالم الفن:

دخل الفنان المصري أحمد زاهر إلى عالم الفن من خلال مشهدٍ بسيط في مسلسل “ذئاب الجبل” وكان آنذاك في المرحلة الثانوية وتبعها بعد ذلك عدة مشاهد أخرى قبل أن يدخل عالم الفن والتمثيل بشكل قوي.

قدم زاهر في التليفزيون عدد كبير من الأعمال يفوق ما قدمه في السينما بكثير حيث قدم أكثر من 30 مسلسل بداية من “مسلسل الرجل الآخر” الذي حقق به الشهرة التي يتمناها أي ممثل في بدايته فقد ترك دوره في هذا المسلسل الأثر الجيد مع الجمهور، ثم قدم بعده العديد من الاعمال الدرامية والتي أبرزها (حديث الصباح والمساء – الحقيقة والسراب – حق مشروع – ادم – اختيار اجباري – البرنس)، وغيرها.

بنات أحمد زاهر:

أحمد زاهر متزوج من السيدة هدى فاروق عبد الحليم ولديهما 4 بنات هنّ: (ملك وليلى ومنى ونور زاهر). وقد مثلت ابنتاه ملك زاهر وليلى زاهر في عددٍ من الأعمال السينمائية مثل عمر وسلمى وحققتاً شهرتاً واسعة في الوسط الفني وخارجه؛ كما دخلت إبنته الثالثة منى زاهر التمثيل حديثًا حيث كانت أولى مشاركتها الفنية من خلال مسلسل “ليه لأ؟ الجزء الثاني” مع منة شلبي وأحمد حاتم.

آخر أعمال أحمد زاهر:

ويعد فيلم فارس آخر أعمال أحمد زاهر في السينما، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن تشويقى، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، شارك فيه مع كل من: الفنان حسين فهمى، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

بينما يعد “مسلسل سوشيال” آخر أعمال الفنان أحمد زاهر التلفزيونية، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنانة ميرنا نورالدين، جيهان خليل، الفنانة الشابة فرح الزاهد، تامر فرج، كريم سروي، الرابر شاهين، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والبروجرز الحقيقيين، ومن تأليف محمود جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وقد تعاون أحمد زاهر مع ابنتيه ليلى زاهر في “مسرحية عائلة لاسعة جدا“، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض، والعمل كان من بطولة أحمد فتحي، مروة عبد المنعم، منة فضالي، وعدد آخر من الفنانين، المسرحية من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

ليلى أحمد زاهر تستعد لطرح أغنية جديدة:

من ناحية أخرى، حلت ليلى أحمد زاهر ضيفة على برنامج تفاعلكم، المذاع على قناة العربية، وتحدثت عن مشاريعها الفنية الجديدة، واتجاهها للغناء في الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت ليلى: “خسرت الكثير من وزني بسبب التصوير، لأنني كنت أواصل تصوير أعمالي يوميًا لساعات طويلة، وكنت أنسى تناول الطعام أو أكتفي بوجبة واحدة في اليوم”.

وأكدت ليلى انها تحب الغناء، وتتمنى أن تستطيع الجمع بينه وبين التمثيل في نفس الوقت، منوهة بأنها تستعد لطرح “أغنية دراما” خلال الفترة القادمة، وهي من كلمات محمد حسن، ألحان وتوزيع إسلام زكي،.

وأوضحت: “هشام جمال هو من شجعني على خوض تجربة الغناء من خلال تتر مسلسل في بيتنا روبوت، كما أنني أحب الاستعراضات الموسيقية والرقص، ونفسي أبقى زي شريهان، لأنني تربيت على مسرحياتها وأعمالها الفنية وأحبها كثيرًا”.

واجتمع ليلي زاهر وهشام جمال، مؤخراً، في مسلسل “في بيتنا روبوت” وحقق نجاحا كبير عند عرضه في رمضان الماضي، ومن المرجح أن يكون هناك جزء آخر من المسلسل رمضان المقبل.

في بيتنا روبوت، بطوله عمرو وهبة، هشام جمال، وليلي زاهر، وشيماء سيف، ودنيا سامي، واحمد رمزي، ومادي، من تأليف عمرو وهبه واخراج أسامة عرابي.

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