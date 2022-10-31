صورة نادرة لـ طلعت زكريا بدون شنبه الذي رفض أعمال كثيرة بسبب طلب المخرجين حلاقته!! لن تصدق شكله بدونه

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنان الراحل طلعت زكريا، من بداية مسيرته الفنية، حينما كان يلعب دور ضابط شرطة، وظهر خلالها بدون شنبه، وهو الشيء الذي لم يعتاد الجمهور على روئيته بدونه.

يشار إلى أن تلك الصورة كانت قد نشرتها نجلته الفنانة إيمي طلعت زكريا، وكتبت إيمي، على الصورة، التي طرحتها عبر حسابها على إنستجرام:” قمر قلبي وهو صغير ف دور ظابط ..ادعولوا بالرحمة وأمواتنا جميعا”.

طلعت زكريا وصورة نادرة له في بداية مسيرته الفنية

سر احتفاظ طلعت زكريا بالشنب:

وكان الفنان الراحل طلعت زكريا، قد حل ضيفًا على برنامج مفاتيح للإعلامي مفيد فوزي، والذي كان يعرض على فضائية دريم فى هذا التوقيت، للحديث عن علاقته بزملاءه من نجوم الفن، والكشف عن بعض الكواليس الخاصة بالأعمال الفنية وما يحدث وراء الكاميرات، وتفاصيل عن حياته الشخصية، يعرفها الجمهور لأول، ومنها سبب تربيته للشنب.

وقال طلعت زكريا، أن الشنب يعطيه شيئًا من الوسامة، بسب أنفه الذي كان كبيرًا، وهو السبب الذي دفعه لتربيته، وهو الأمر الذي جعل المنتجون يتسارعون عليه من أجل التوقيع معهم على أعمال فنية جديدة.

وأكد الفنان الراحل طلعت زكريا، أنه رفض المشاركه في العديد من الأعمال الفنية المميزة ، بسبب طلب المخرجين مني حلاقة شنبي.

إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها الثالثة:

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا الثالثة، التي توافق اليوم 8 أكتوبر الجاري.

ونشرت إيمي صورًا لوالدها الراحل، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلقت: “8 أكتوبر تاريخ لا يُنسى الذكرى السنوية الثالثة.. 3 سنين فاتوا وأنت مش معايا بـ جسدك ولكن عايش معايا بـ روحك وأنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل وهو يوم المولد النبوي الشريف”.

وأضافت: أنا عارفة إنك في مكان جميل أوي وأحسن من هنا بـ كتير، وربنا دايما بيطمني عليك، أنت جميل أوي يا بابا وسايب لنا سيرة حلوة من بعدك وكل الناس بتحبك وبتدعي لك.. ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها أنت وأمواتنا جميعًا”.

مشوار طلعت زكريا:

ولد طلعت زكريا في شهر ديسمبر عام 1960، بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982، وقدم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان “حادى بادى” من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.

وتزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى كانت من سيدة تدعى صباح وأنجب منها ولدين: عمر، وابنته الممثلة أميمة (إيمي طلعت زكريا)، وفي عام 2005 تزوج للمرة الثانية بالخفاء من شيرين المنزلاوي والدة الممثلة هنا الزاهد بدون ان يخبر زوجته الاولى ولكنهما انفصلا في العام 2010.

الفنان طلعت زكريا كان صريح إلى حد كبير وهو ما كان يظهر عبر البرامج الذى يظهر فيها دائمًا في تصريحاته ولعل تلك الصراحة ظهرت جليًا حينما أعلن عدم عمله مع الزعيم عادل إمام بعد مسلسل (العراف) حيث أكد أن الزعيم لا يترك المساحة لمن حوله ليبدعوا إلا بحدود قائلاً: النجم لما يبقى متربع على عرش النجومية بيخاف أى حد يهز الكرسي من تحتيه، فى إشارة إلى الزعيم عادل إمام.

طلعت زكريا توفي بعد رحلة مع المرض بعدما مر بالعديد من المواقف الصعبة أبرزها مرضه الذى تسبب في دخوله غيبوبة لمدة شهرين كاملين وصف وقتها بأنها مات إكلينيكياً قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

وتوفى الفنان طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في إحدى مستشفيات أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض .

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.

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