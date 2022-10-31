محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعة وفاتها

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا للرد على ما تم تداوله في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة موكلته .

وجاء في البيان: “بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنان شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها” .

تابع: ” يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع من عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار وشائعات” .

أضاف: “سوف يقوم مكتب سيادته بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة بدون مستند أو دليل وغير مراعيا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة” .