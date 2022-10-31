الصور الأولى من عقد قران إلهام عبدالبديع.. فستانها مبهر وعريسها واحد من مشاهير الفن – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - عقدت الفنانة المصرية إلهام عبد البديع قرانها أمس الأحد على مواطنها الملحن وليد سامي، في حفل عائلي بسيط أُقيم في أحد الفنادق الكبرى واقتصر على حضور بعض الأصدقاء والمقربين من العروسين. وأحيا حفل الزفاف المطرب إيساف.

ونشرت إلهام عبر صفحتها في “إنستجرام” مجموعة صور رومانسية من جلسة التصوير العفوية، والتي ظهرت فيها عروس بفستانها الأبيض بتصميم أنيق وبتفاصيل ناعمة عند منطقة الصدر تبرز رشاقتها وأكملت إطلالتها الجميلة بأكسسوار لافت زيّن شعرها وبمكياج ساحر.

وكانت أعلنت إلهام عبد البديع، عن خطوبتها من وليد سامى فى عيد الحب الماضى وكان اقتصر الحضور أيضا على الأهل والأقارب.

وكانت علاقة الملحن” وليد سامي”بـ الفنانة “إلهام عبد البديع، بدأت قبل عدة أشهر بعدما تعاونا فى أغنية على مواقع التواصل الإجتماعي، وشوق الملحن” وليد سامى “جمهوره وقتها قائلاً: “إستنوا مفاجأة حلوة مع الممثلة إلهام عبد البديع وحبيب قلبى وصاحبى الموزع روبرت كامل”.

حفل الزفاف:

ومن المقرر أن تحتفل الفنانة الهام عبد البديع، بحفل زفافها على الملحن وليد سامي، مساء اليوم الإثنين بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وذلك بعدما عقد قران الثنائى أمس في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة في احتفال اقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين لهما وخضعا لجلسة تصوير بمناسبة عقد القران.

إلهام عبد البديع وعريسها الملحن وليد سامي – الصورة من حفل عقد القران أمس الأحد

من هي إلهام عبدالبديع؟

إلهام عبد البديع هي ممثلة مصرية. مواليد 1990 حصلت على درجة البكالوريوس في النظم و المعلومات في أكاديمية القاهرة، كما درست الماجستير في إدارة الأعمال. شاركت في عدة أعمال للدراما التلفزيونية، منها (باب الخلق، آدم و جميلة، لعبة الموت). شاركت في السينما بأفلام (نظرية عمتي، عمر و سلمى 3، يوم مالوش لازمة).

يُذكر أن آخر أعمال إلهام عبدالبديع مسلسل “إلا أنا” الجزء الثاني، حكاية “ويبقى الأثر” من بطولة: سهر الصايغ، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، هاجر أحمد، نرمين الفقي، ميرفت أمين، تأليف يسري الفخراني، إخراج أحمد يسري.

وطرحت الفنانة إلهام عبد البديع، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “ماشية خايفة”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب“، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

وأهدت مؤخرًا الفنانة إلهام عبد البديع أغنية “مش رجولة” بعد نجاح حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل “إلا أنا”، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.

ونجحت حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل إلا أنا، التي تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر في تحقيق ردود فعل قوية جدا.

«ويبقى الأثر» هو سادس حكايات مسلسل “إلا أنا”، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، إلهام عبد البديع مصطفى درويش، محمد التاجى ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين الشباب، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

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