فنانة مصرية شهيرة: “طليقة زوجي كانت موجودة معايا في البيت وربيت بنتها”

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - تحدثت الفنانة منال عبد اللطيف عن العلاقة التي جمعتها بطليقة زوجها ورعابتها لها أثناء فترة مرضها وتربيتها لإبنة الأخيرة وتدعى “مريم” بعد وفاتها .

قالت منال عبد اللطيف أثناء استضافتها ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “MBC مصر” وتقدمه الإعلامية ياسمين عز إنها كانت تحب “فاطيما” طليقة زوجها للغاية وكانت دائما على تواصل معها تظرا لوجود أولاد تربطهم ببعض البعض .

تابعت: “لما تعبت في الفترة الأخيرة كانت موجودة معايا في البيت، حبيت إن مريم متبقاش لوحدها هي وفاطيما الله يرحمها .. لازم قبل ما يكون فيه مسميات يبقى فيه إنسانيات” .

وعن موقف المحيطين بها تجاه ما قامت به مع طليقة زوجها قالت: “عندي الجيران حواليا يقولولي إزاي طليقة زوجك قاعدة عندك في البيت .. المسمى أنا بعيدة كل البعد عنه، احنا في الإنسانيات دي حد محتاج رعاية ويكون معاها خاصة غنها مكنتش مصرية فمعندهاش حد هنا” .

أضافت متحدثة عن علاقتها بإبنة زوجها مريم: “فرح، مريم، نور التلاتة عند منال واحد، التلاتة بناتي وحبايبي .. أول ما جت عندي قولتلها يا مريم عايزاني أعاملك مامي التانية ولا مرات بابا اختاري، قالتلي إيه الفرق؟ ” .

اختتمت منال عبد اللطيف: “قولتلها لو أنا مامتك التانية هيبقى زيك زي فرح أعرف كل أمور حياتك، لكن لو أنا مرات باباكي هيبقى كل اختصاصي معاكي أشوف أكلك، هدومك لكن أي حاجة تخصك مش بتاعتي؛ قالتلي أنا عايزاكي تبقي مامتي التانية” .