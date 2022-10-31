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توم كروز يتنقل بين مواقع تصوير Mission: Impossible 8 بطائرة هليكوبتر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قضي النجم العالمي توم كروز الفترة الماضية في المملكة المتحدة أثناء تصوير مشاهد فيلم  Mission: Impossible 8، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، فإن كروز بدأ فى حالة معنوية مرتفعة بعد أن طار إلى لندن عبر طائرة هليكوبتر يوم الأحد ليواصل التصوير في المملكة المتحدة.

Flying high: Tom Cruise looked in great spirits after flying himself to London via helicopter on Sunday to seemingly continue filming Mission: Impossible 8 in the UK

كان ممثل الأكشن، البالغ من العمر 60 عامًا، يقود مروحية للتنقل بين مواقع التصوير، وظهر توم وهو يخرج من الطائرة ويمد ذراعه لمساعدة الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا على الخروج من مقعد الراكب على مدرج المطار.

وحلق توم، الذي يلعب دور قائد فريق المهمة المستحيلة إيثان هانت، بالمروحية بنفسه للتصوير في استوديوهات  تشيرتسي ، ساري، وقد حصل على رخصة طيار منذ عام 1994 ويمتلك عدة طائرات، وبدا الممثل رائعًا في سترة سوداء مع بنطال جينز غامق وحذاء أسود.

Gentleman: Tom reached out an arm to assist the 36-year-old actress out of the passenger seat and onto the tarmac

وعلي جانب اخر حقق فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إيرادات وصلت إلى مليار و 676 ومليونا 811 ألف دولار بدورالعرض المختلفة حول العالم، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 711 مليونًا و 946 ألف دولار بدورالعرض الأمريكية، و 964 مليونًا و 865 ألف دولار في دورالعرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

Skilled: He has had his pilot's license since 1994 and owns several aircrafts and was seen at the helm as he landed

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

Stunning: Keeping the cold at bay, she wrapped up in a fashionable leather bomber jacket and wore black boots, while carrying a black bag

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه  Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة فى جزئه السابع عانى كثيرا بسبب فيروس وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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