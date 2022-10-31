شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد فى صورة مع مؤمن زكريا ويدعو له: إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب أحمد سعد، الجمهور، بصورة له برفقه النجم مؤمن زكريا، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة، "حبيب قلبى.. إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه".



تدوينه احمد سعد على انستجرام

وفي وقت سابق، خطف ثلاثى الأهلي والزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، ومؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، الأنظار فى السوبر المصرى الذي جمع القطبين يوم الجمعه الماضي، باستاد هزاع بن زايد فى الإمارات العربية، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وخطف شيكابالا الأنظار بلقطة أكثر من رائعة بعد اصطحابه مؤمن زكريا داخل أرض الملعب، حيث فضل شيكابالا البقاء إلى جانب مؤمن بدلاً من التوجه لتسلم ميداليته مع الفريق الأبيض، وظل بجوار مؤمن حتى انتقل الأخير إلى لاعبى الأهلي للاحتفال باللقب، ويعتبر شيكابالا من أقرب الأصدقاء لمؤمن زكريا.



احمد سعد ومؤمن زكريا

كما ظهرت الروح الرياضية فى تصرف محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، والذى رفض الاحتفال ورفع كأس بطولة السوبر المصرى بمفرده، قبل أن يتوجه بالكأس بعد تسلمه إلى اللاعبين ويقف بجوار مؤمن زكريا ليرفع معه الكأس فى مشهد مميز.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 12 في تاريخه كأكثر الفرق تتويجاً باللقب المحلي، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك في مباراة الأمس بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو الوافد الجديد إلى الفريق وكريم فؤاد.