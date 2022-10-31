شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تتنكر فى زى إحدى شخصيات فيلم X-Men للاحتفال بالهالوين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، الجمهور لقطات ومشاهد من احتفالها بمناسبة عيد الهالوين، حيث ظهرت فى الفيديو والصور التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" مرتديه زي لشخصية من فيلم X-Men، وظهر معها في الصور المنشوة اوليفيا بيرسون، وناتالي هالكرو.



تنكرات حفل الهالوين

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيم كارداشيان كشفت أن حفلة عطلة نهاية الأسبوع في عيد الهالوين حفلة تنكرية بعد ظهورها على أنها ساحرة.



كيم كارديشيان و اصدقائها من حفل الهالوين

جمعت كيم كارداشيان، فرقة شخصيات X-Men ، فى عطلة نهاية أسبوع الهالوين، وبدت كيم نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 42 عامًا، مرتدية ملابس شخصية Mystique وظهرت في زي اللاتكس الأزرق وطلاء الوجه في صور على حسابها بموقع "انستجرام"، وانضم إليها الأصدقاء أوليفيا بيرسون البالغة من العمر 33 عامًا باسم (ماجيك)، وناتالي هالكرو البالغة من العمر 34 عامًا في دور (سيلين).

شاركت كيم أيضًا في لقطة لها مع "ديدى" البالغ من العمر 52 عامًا، الذي كان يرتدي زي الجوكر في الحفة التنكرية، وأشادت به حيث قالت "لم تكسر الشخصية أبدًا".



كيم و ديدي من تنكرات حفل الهالوين

وكانت خصلات شعر "كيم" الشقراء مصبوغة باللون الأحمر، وقد استبدلت عينيها البنيتين بالعدسات اللاصقة الصفراء الجريئة، بينما كانت ترتدي حذاءً أزرق، وعلى جانب آخر، كانت أوليفيا مرتدية بدلة سوداء مع درع فضي وسيف.

كما نشرت كيم عبر "ستورى" إنستجرام، لقطات لملابسها المذهلة، حيث نشرت مجموعة متنوعة من لقطات مع الإضاءة الساطعة لإظهار الزي الدرامي الذي ربما استغرق إنشاءه ساعات.



كيم و تريسي إليس جوس

وفي لقطة أخرى، يمكن أيضًا رؤية كيم وهي تظهر لياقتها البدنية بجسمها الرشيق، ومن خلال مقطع فيديو على "ستورى" إنستجرام، يمكن أيضًا سماع كيم وهي تقول "نعم" للكاميرا لأنها أعجبت بأحدث مظهر لها.

وشاركت كيم أيضًا بعض اللقطات ومقاطع الفيديو لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر تسع سنوات، في زي أجنبي معقد بفم دموي صممته بنفسها.