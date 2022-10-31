شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم السعودى "طريق الوادى"فى ختام مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، عن عرض الفيلم السعودى "طريق الوادى" فى حفل ختام المهرجان والفيلم إخراج خالد فهد ومن بطولة شيماء طيب وأسيل عمران ونايف حلف.

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، فى دورته الثانية خلال الفترة من 1 - 10 ديسمبر القادم في جدة.

وتحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعشاق السينما المحلية وصناع الأفلام وقادة صناعة الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل المهرجان منصة أساسية لتعزيز الروابط الإبداعية بين السعودية والعالم وذلك من خلال استقطاب أفضل الانتاجات السينمائية العالمية والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.

يهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة العربية، مع الالتزام بتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما الدولية، باعتباره الحدث السينمائي الأهم في المنطقة، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.