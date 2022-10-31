شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوان خليفة: نحافظ على الإرث العربي وترميم الأفلام بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الإعلامية ريا أبى راشد، المؤتمر الصحفى المقام حاليًا فى جدة، لكشف عن تفاصيل إطلاق الدورة الثانية من مهرجان "البحر الأحمر السينمائى الدولى" بحضور عدد من المشاهير والصحفيين.

وقال أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائى: "السينما هى الفن السابع ولدينا هذا العام فى الدورة الثانية قسم خاص للرؤية الجديدة ونعرض أفضل الأفلام هذا العام وأفلام تعرض لأول مرة من انجولا وإندونيسيا ونقدم 7 أفلام روائية طويلة وعدد كبير من الأفلام القصيرة 16 فيلم عرض عالمى".

وأضاف أنطوان: "من الدورة الأولى المهرجان وإحنا بنحاول نحافظ على الإرث العربى وترميم الأفلام العربية وفى الدورة الثانية الأفلام التى سوف يتم ترميمها "خلى بالك من زوزو" و"غرام فى الكرنك" وسوف تعرض كأنها تعرض لأول مرة".

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، فى دورته الثانية خلال الفترة من 1 - 10 ديسمبر القادم في جدة.

و تحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعشاق السينما المحلية وصناع الأفلام وقادة صناعة الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل المهرجان منصة أساسية لتعزيز الروابط الإبداعية بين السعودية والعالم وذلك من خلال استقطاب أفضل الانتاجات السينمائية العالمية والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.

يهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة العربية، مع الالتزام بتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما الدولية، باعتباره الحدث السينمائي الأهم في المنطقة، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.