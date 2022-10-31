شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفراح في شهر.. 3 فنانات وإعلاميتان أبرزهن شيرى عادل وسالى عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة يعيشها نجوم الفن مع بداية الموسم الشتوى، على المستوى الشخصى، حيث قرر عدد من النجوم توديع العزوبية ودخول قفص الزوجية، وشهد شهر أكتوبر 5 حالات زواج بدأت مع الإعلامية سالى عبد السلام، مرورًا بالفنانة جيلان علاء والفنانة شيرى عادل وطارق صبرى، وختامًا بالفنانة الشابة إلهام عبد البديع.

سالى عبد السلام

كانت البداية مع أول يوم في شهر أكتوبر، حيث احتفلت الإعلامية سالى عبد السلام، بزواجها في حفل زفاف حضره عدد من الفنانين والإعلاميين المقربين لها منهم، الكينج محمد منير، سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون، وغلبت الدموع والد الإعلامية الشهيرة من الفرحة في حفل زفاف ابنته.

أية عبد الرحمن

احتفلت الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، بحفل زفافها، على الكاتب الصحفي والروائي شريف أسعد، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك في حفل زفافه حضهر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الإعلامى.

جيلان علاء

احتفلت الفنانة جيلان علاء بزفافها على عز شهوان، بحضور العديد من نجوم الفن ومنهم عمرو وهبة ودنيا صلاح عبد الله، وعدد كبير من أصدقاء العروسين، وحضر أيضا مصطفى قمر وقدم عددا من أغانيه، منها "حبيب حياتى" و"منايا".

شيرى عادل

احتفلت الفنانة شيرى عادل بزواجها من الفنان طارق صبرى، حيث عقد قرانهما في أجواء أسرية وعائلية وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين لهما، على أن يعلنا حفل الزفاف في الأيام المقبلة.

إلهام عبد البديع

احتفلت الفنانة الهام عبد البديع بزواجها على الملحن وليد سامى وسط أجواء عائلية وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين، ومن المقرر أن تقيم حفل الزفاف اليوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر الجارى.