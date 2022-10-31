شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يعلن بدء تصوير دوره فى مسلسل "سر السلطان" مع خالد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد وفيق، عن مشاركته بشكل رسمي في بطولة مسلسل "سر السلطان" ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج خالد يوسف، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم النجمين أحمد فهمى وأحمد السعدنى هالة صدقى وأخرون، وكشف وفيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: الحمد لله.. مسلسل سر السلطان.. رمضان 2023.. توكلنا على الله، ونشر ذلك بصورة كلاك العمل.

مسلسل "سر السلطان" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

ويعد "سر السلطان" ثالث مسلسلات 2023 التي تحجز مكانها بشكل رسمي في الموسم، وذلك بعد انطلاق تصوير مسلسلى "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، ايمان العاصى، مى كساب، منة فضالى وتأليف وإخراج محمد سامى، و"الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، محمد علاء، ميرنا نور الدين، أمير المصرى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

يشار إلى أن أحمد وفيق، انتهى مؤخراً من تصوير دوره في مسلسل "روز وليلى"، بطولة نيللى كريم ويسرا، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، اخراج البريطاني أدريان شيرجولد.