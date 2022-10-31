حنان مطاوع تنشر صورة مع نجم عالمي وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بالنجم العالمي مورجان فريمان، أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عدة سنوات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مطاوع على الصورة قائلة: "من أرشيف الذكريات، لحظة لا تنسى مع النجم العالمي مورجان فريمان على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مش فاكرة سنة كام".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول امرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.