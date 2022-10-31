"كلابي مين يراعيهم".. فريدة سيف النصر تتعرض لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية مؤخرًا.

وكتبت فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "ياحبايبي أنا تعبانة بجد مش هزار.. والدكتور مش لاقي مبرر دي قلة أدب والله مناخير مسدودة صدر مغلبش معرفش جبتها إزاي دي ولا أدخن ولا بقعد مع مدخنين".

وتابعت: "همدان حرارة برودة وجابولي أوكسجين فيه محلول واتروفين وبالميكورت.. كله ٥٠٠ إيه الهده دي بقى اعرق اسقع أسخن تدوخ اكحكح أعطس كل الفصول شغالة.. باين ثقب الأوزون بتاعي هو كمان باظ، بس على مين والله ولا أعبرك مابحبش أعيا..أحفادي مين يدلعهم..كلابي مين يراعيهم القطط والكلاب اللي بره مين يوكلهم.. شغلي مين يصوره.. لا ده اللي مالوش أمان يلاقوا غيرك هوا مش مهم..بس أنا هاوريها قلة الأدب دي قال ألف وزه قال طيب ما أنا بمليون بطة".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر تشارك في مسلسل "العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، في موسم رمضان المُقبل 2023.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.